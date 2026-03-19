◇北中米カリブ海チャンピオンズ杯2回戦第2戦マイアミ 1―1(2戦合計1―1) ナッシュビル（2026年3月18日米国・フロリダ州フォートローダーデール）マイアミ（米MLS）のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）がキャリア通算900得点を記録した。ホームで行われたナッシュビル（同）との北中米カリブ海チャンピオンズ杯2回戦第2戦で開始7分に先制点。バルセロナ時代から積み上げてきたクラブとアルゼンチン代表での通算得