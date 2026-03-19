もう見たくないよという方もいらっしゃるかと思いますが、3月9日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格です。レギュラーは160.0円でした。そして今週になると、16日時点で190.6円と、30円以上も値上がりして2004年の統計開始以来過去最高の価格となりました。家計を直撃するガソリンの高騰、節約につながる運転方法はあるのか。燃費の改善につながる「エコドライブ」とは？JAF熊本支部の松永教裕さ