下げ幅が一時1600円を超えた日経平均株価を示すモニター＝19日午前、東京・東新橋19日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反落した。前日終値からの下げ幅は一時1600円を超え、節目の5万4000円を割った。中東情勢の混乱激化を警戒した原油先物相場の上昇が重荷となり、売り注文が膨らんだ。午前終値は前日終値比1363円46銭安の5万3875円94銭。東証株価指数（TOPIX）は71.45ポイント安の3645.96。イスラエルが