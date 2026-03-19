イランで18日、天然ガス田の関連施設がイスラエル軍の攻撃を受け、イランは報復攻撃を行うと警告しました。その後、カタールの石油大手の拠点がイランから攻撃を受け、ニューヨーク原油市場の先物価格は再び急騰しました。イランメディアによりますと、ペルシャ湾沿いにあるイラン南部ブシェール州の主要な天然ガス施設が18日、イスラエル軍の攻撃を受け、4つの施設が稼働停止状態になりました。攻撃を受けた施設があるガス田は世