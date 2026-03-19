ソフトバンクは１９日、みずほペイペイドームで練習を行い、侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場した近藤健介外野手、松本裕樹投手が合流した。前回大会に続いて出場となった近藤は主力として期待されていたが、まさかの１３打数ノーヒット。「１か月ぐらい離れて行きましたけど、各国のレベルの高い野球を見られましたし、国を背負って戦う緊迫感のなかで野球ができたのは光栄なことだと思います。数字の部分で期待に応えられ