Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、NHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演。きのう18日に発売されたテキストで表紙を飾っている。NHK出版は、同テキストが予約注文殺到で緊急大増刷となったことを伝えた。【写真】サンシャイン池崎の“ポーズ”を披露したミセス若井滉斗同号には、若井のスペシャルインタビューも掲載されている。同社は「生徒発表後、予約注文が殺到し、この度発売前に緊急大増刷も決