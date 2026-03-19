海の下をくぐる「水底トンネル」で危険物を載せたままタンクローリーの違法通行が常態化している問題をめぐり、首都高速が、車両の重さを測る新たな取り締まりを検討していることが分かりました。違法通行が常態化か水底トンネルは、大きな火災がおきると水没する恐れがあることから、 道路法は、規定の量を超える軽油などを載せて通ることを禁止しています。去年12月、フジテレビは、横浜市にある石油卸会社のタンクローリーが