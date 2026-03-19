お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずる（45）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。1人暮らしを初体験した時の感想を明かした。今回は「ひとり親で育った芸人」が集合。河井は「3歳の時に、母親に“お父さんは買い物をしに遠くへ行った”と告げられた」と話し、雑居ビル屋上のプレハブ小屋に母と弟と暮らしていたという。当時、母は喫茶店を営んでいて、母不在時は河井が「家事