富山県黒部市で高校生だった長女に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われ、一審で懲役8年の判決を受けた父親の控訴審初公判が19日、名古屋高裁金沢支部であり、被告側が改めて無罪を主張し、即日結審した。判決は来月21日。