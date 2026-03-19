関根勤が１８日に配信したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」で俳優泉ピン子に助けられたことを明かした。番組にはお笑いコンビ鬼越トマホークが出演し、「【大御所列伝】芸能界の伝説は尽きることがない！関根＆鬼越トマホークが激ヤバな大御所の裏話を大暴露！」と題して語り合った。鬼越の良ちゃんが「ピン子さんは元芸人さんなんですよね」と関根に尋ねた。関根は「ピン芸人」と即答。「おれとか、ずんとか、