トランプ大統領による「報道機関、学界、市民の自由、反対意見への攻撃」によって、米国の民主主義の度合いが下がったとの報告書が発表された/Jon Cherry/AP（CNN）「米国の民主主義が解体されている現在のペースは、近代史において前例がない」。スウェーデンの有力調査機関「V-Dem」が、このほど発表した「民主主義リポート」2026年版でそう指摘した。報告書では米国の「民主主義逸脱」の主な理由として「メディアおよび反対意見