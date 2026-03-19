タレント王林（27）が、18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夢を演出できることを話した。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠SP」。「ショートスリーパー」の王林は、MCの上田晋也（55）に夢を見るかどうかを聞かれると、「あらかじめ寝るときに、今日はこういう夢にします、って決めて」と話した。上田が「こういうストーリーにしようとか自由自在にできるの？」と聞くと、