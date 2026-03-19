旦那がごみ収集作業員への転職を考えていると、「公務員なら安定していそう」と思う一方で、実際の年収や待遇が気になる方は多いでしょう。特に、ネット上では年収に幅のある情報が見られるため、初年度の収入と平均年収を分けて考えることが大切です。 そこで本記事では、公務員のごみ収集作業員の初年度年収、平均年収、自治体ごとの違いについて解説します。 初年度の年収は高額というより堅実な水準 まず押さえ