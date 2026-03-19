周りに扶養内で働く人が多いと、「自分の選び方は本当に合っているのだろうか」と不安になることがあります。 特に子育て中は、収入だけでなく、家事や育児との両立、急な休みへの対応、将来のお金まで考えなければなりません。そこで大切なのが、何となく周囲に合わせるのではなく、扶養内と扶養外の違いを正しく知ることで、制度を整理して考えると自分に合う働き方が見えやすくなります。 そこで本記事では、扶養内と