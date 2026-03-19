金沢市内などで住居侵入や窃盗、盗撮を繰り返した疑いのある男について石川県警は19日、捜査を終結したと発表しました。犯行件数は112件に及ぶということです。福井市に住む37歳の無職の男は、去年9月から4回、住居侵入や窃盗などで石川県警に逮捕され、その後、起訴されています。石川県警によりますと、主に金沢市内で1人暮らしの女性宅を狙い、昼間に無施錠のドアや窓から侵入した他、カメラをポストから差し入れ、盗撮に及ぶこ