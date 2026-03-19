能登半島地震による災害関連死について新たに2人が認定されることになりました。これで地震の犠牲者は、直接死を含め725人となります。石川県は、今月17日に専門家による審査会を開き、災害関連死として新たに2人の認定を決めました。内訳は、七尾市の1人と輪島市の1人となっていて、今後、それぞれの市町で正式に認定される見通しです。2人は、被災後の停電や断水などで体力が低下し、亡くなったとみられ、地震との因果関係が認め