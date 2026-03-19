2PMのメンバー、ニックンが最近ストーカー被害を訴えたなか、所属事務所が強硬対応に乗り出した。2PMの所属事務所JYPエンターテインメントは3月18日、公式ファンプラットフォームを通じて「当社は最近、2PMメンバーの私生活を侵害し、安全を脅かすストーカー行為を確認した」と発表した。【関連】東方神起からBTSまで、恐ろしすぎる“サセン”への対応所属事務所は「アーティストの動線を追って長時間にわたり尾行し、威圧的な言動