味の素冷凍食品は、「えらぶだけでサステナブル」をスローガンに環境への配慮の取り組みを進めている。生活者が日常生活の中で同社の商品を選ぶだけで無理なく自然に環境への配慮につながる状態を目指していく。18日、東京･銀座の本社で「環境への配慮」の進化･記者発表会を開き、新スローガンに込めた想いや具体的な取り組みについて紹介した。この取り組みに至る背景について鳥垣淳子執行役員は「環境貢献への取り組みは『言うは