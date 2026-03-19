再結成を果たしたガールズグループI.O.Iが、デビュー10周年記念の新アルバム制作を本格化させている。I.O.Iは、最近ジャケット写真およびMVの撮影をすべて終え、5月のカムバックに向けて期待を高めている。【注目】I.O.I（アイオーアイ）とは?“伝説的グループ”に動きメンバーたちは多彩なコンセプトを完璧にこなし、長年のブランクを感じさせないほど息の合ったパフォーマンスを見せたという。変わらぬチームワークはもちろん、