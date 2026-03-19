3月18日、法人税法違反などの罪に問われたインフルエンサー、宮崎麗果被告の初公判が東京地裁で行われた。起訴内容によれば、経営する会社「Solari」の架空の業務委託費を計上するなどの手口で約5億円の所得を隠し、法人税など約1億5700万円を脱税したとされる。【写真】父は元巨人軍、「整形怪物」インフルエンサーSNSでは、高級車やブランド品に囲まれたセレブ生活を惜しげもなく発信し、多くの女性たちの憧れの的だった宮崎被告