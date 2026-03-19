アサヒビールは3月18日、都内本社でRTD･ノンアルコールテイスト飲料新商品発表会を実施した。「未来のレモンサワー」はじめ果実の食感を生かしたRTDおよびノンアルコール飲料の新シリーズ“まるごと食感サワー”を立ち上げると発表した。4月28日に「未来のレモンサワー」2品のパッケージと「同 プレーン」の中味をリニューアルし発売。同日に期間限定商品「同 濃いめ」も発売する。5月12日には「未来のノンアル レモンサワー」を数