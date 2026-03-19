【モデルプレス＝2026/03/19】タレントのGENKING.が、3月18日に自身のInstagramストーリーズを更新。自宅でDIYしているショットを投稿した。【写真】41歳タレント「おしゃれで高級感のあるお部屋」約100畳フローリング張り替えた広々自宅◆GENKING.、DIYした自宅ショット公開GENKING.は「TVで紹介しまくった部屋は天井から壁まで全面ミラーでギラギラすぎたから今回はなんかテイスト変えたよん」とつづり、部屋の模様替えを行った