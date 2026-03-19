牛丼･定食･カレーチェーンの「松屋」は、期間限定メニュー「創業ビーフ牛タンカレー」を3月24日10時から販売する。創業当時から親しまれてきた「創業ビーフカレー」をベースに、やわらかく煮込んだ牛タンを合わせた特別仕様の商品となる。松屋の「創業ビーフカレー」は、じっくり炒めた玉ねぎの甘みとスパイスの香りが特徴の定番メニュー。煮込んだ牛肉の旨味が加わった奥深い味わいが特徴。今回発売する「創業ビーフ牛タンカレー