ガールズグループ少女時代のメンバー、ヒョヨンが、新曲『MOVEURBODY』で力強く戻ってくる。来る3月23日18時にリリースされるシングル『MOVEURBODY』は、ブラジリアン・ファンク（Phonk）とハード・テクノが融合したハイブリッド・サウンドに、ヒョヨンの洗練されたボーカルが調和し、力強い“レイヴ・エネルギー”を届ける楽曲だ。【写真】ヒョヨン、胸元“パックリ”スイムウェアまた、ヒョヨンは同曲の作詞、作曲、編曲に参加し