1987年から約40年にわたり連載中の荒木飛呂彦先生による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』。3月19日、第7部となるアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』がついに幕を開ける。「僕の人生に、ananの撮影があるなんて！」と声を上げたのは、阿座上洋平さん。『SBR』でジャイロ・ツェペリ役を務め、主人公ジョニィ・ジョースター役の坂田将吾さんと撮影に臨み、『SBR』への意気込みを語り合った。ジョニィ・ジョースタ