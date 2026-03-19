【エルフ村 第18村人 ヘイゼル】 6月 発売予定 価格：39,800円 ヴェルテクスは、フィギュア「エルフ村 第18村人 ヘイゼル」を6月に発売する。価格は39,800円。 本商品は同社オリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」よりトリダモノ氏デザインによる魔法使いエルフ「第18村人 ヘイゼル」を1/6スケールフィギュア化したもの。 特徴的な大きな帽子やロー