チェントロ・スティーレで初顔合わせ2025年秋にイタリア本国でマイナーチェンジを行い、3月17日に日本でもデビューした新型『アルファ・ロメオ・トナーレ』。【画像】イタリアの美しい風景に溶け込む！新型『アルファ・ロメオ・トナーレ』全46枚ピュアさといった、ストレートな感情だけでクルマづくりを行うのが困難な時代。ダイナミック特性を洗練させると同時に、期待を裏切らない美意識の高さと内に秘めたるパッションが増す