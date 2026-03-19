栄光の歩みを称えた限定車アルファ・ロメオにとってエンブレムと共に欠かせないシンボルが、クアドリフォリオ＝四つ葉のクローバーだ。1923年のタルガ・フローリオを制した、ウーゴ・シヴォッチが駆るアルファロメオRLに、縁起の良いロゴであるクアドリフォリオがあしらわれていたことが起源となる。【画像】ジュリア・クアドリフォリオ・コレッツィオーネ/ジュニア・イブリダ・エディツィオーネ・ビアンコ全61枚以来、この象徴