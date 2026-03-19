アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のキャラクターポスターが解禁された。今年のポスターは全部で7種類で、1弾目「江戸川コナン」が公開された。【画像】ドヤ顔のコナン君（笑）公開された映画『コナン』キャラポスター解禁されたキャラクターポスターは、ポケットに手を入れる、凛々しいコナン君が描かれいる。『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈