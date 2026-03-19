選抜高校野球大会が3月19日に開幕し、県勢として2年ぶりに出場する阿南光高校が、甲子園で堂々と入場行進をおこないました。雨上がりの阪神甲子園球場で開かれた、第98回選抜高校野球大会の開会式。前年優勝の横浜高校を先頭に、出場32校が南から北の順に行進しました。（場内アナウンス）「阿南光高校徳島、2年ぶり3回目」阿南光は選抜旗を持つ佐藤柊平キャプテンを先頭に、選手20人が笑顔を浮かべながら堂々と入場行進をおこない