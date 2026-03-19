日銀は19日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を0.75％程度で据え置くことを決めました。日銀が金利を据え置くのは2会合連続となります。18日、春闘の集中回答日を迎え、大企業では満額回答が相次ぎましたが、中東情勢の悪化による原油価格の高騰などが日本の経済に与える影響を見極めることにしたとみられます。