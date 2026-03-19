イスラエル軍が“世界最大”ガス田に攻撃トランプ大統領「攻撃知らなかった」イランにある世界最大規模のガス田にイスラエル軍が攻撃。イランは報復を行うなど、さらなる攻撃の応酬への懸念が高まっています。【写真を見る】イランの“世界最大”ガス田にイスラエルが空爆トランプ大統領「この攻撃について全く知らなかった」イランは報復…攻撃応酬への懸念強まるイラン国営テレビは、18日、南部にある世界最大規模のガス田