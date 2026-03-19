映画『正直不動産』（5月15日公開）のキックオフ地鎮祭が19日、東京・神田明神で行われ、キャストの山下智久、福原遥、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督が参加した。【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久この日のイベントでは、本殿にて作品のヒットを祈念。その後、境内で報道陣向けの写真撮影が行われた。山下らキャスト・スタッフ陣が姿をみせると、偶然居合わせた参拝客からは「