沖縄県名護市の沖合で修学旅行生を乗せた市民団体の船2隻が転覆し女子高校生を含む2人が死亡した事故で亡くなった女子生徒の救命胴衣が転覆した船にひっかかり、逃げ遅れた可能性があることがわかりました。この事故は今月16日、名護市辺野古の沖合で平和学習中の修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、高校2年生の武石知華（たけいし・ともか）さん（17）と船長の金井創（かない・はじめ）さん（71）が死亡、14人が重軽傷を負ったもの