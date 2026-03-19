原油価格の高騰を受け、過去最高値となったガソリン価格を抑制するため政府はきょうから新たな補助金を導入しました。新たな補助金制度では、ガソリンの全国平均小売価格が1リットルあたり170円を超えた分は全額補助され、軽油・重油・灯油にもガソリンと同額が補助されます。きょう、製油所などから出荷される分に補助金が適用されるため、店頭価格の反映まで1週間程度かかる見通しです。今後の値下がりを見込んで都内では買い控