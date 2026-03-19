国土交通省は19日、道路除雪の支援として国費計558億円を自治体に追加配分すると発表した。北海道や東北などで積雪量が平年を大幅に上回る地点があり、過去最大の金額となった。市町村分を含む道府県別の配分額は北海道が138億円と最大で、新潟92億円、青森48億円と続いた。国交省は年度初めに除雪費をいったん配分し、不足する場合は追加配分している。2月から、自治体に追加が必要かどうか聞き取っていた。