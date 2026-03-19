フリーアナウンサー羽鳥慎一は19日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組が連日伝えている東京・靖国神社の桜の開花状況リポートで、「別のミッション」を課せられている斎藤寿幸リポーターに「プレッシャーは多分、今日で終わりです」と、ねぎらった。番組では、18日に靖国神社の桜の標本木で2輪が咲いていたものの、「開花宣言」には至らなかったことを伝えた。斎藤リポーター