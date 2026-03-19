【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「えげつない曲がり」の衝撃キックなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、高精度キックでアシストを記録。DF熊谷紗希のゴールをお膳立てしたカーブクロスが話題となっている。日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と激突。今大会初失点