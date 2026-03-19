ガソリン高騰が海外でも続くなか、ヨーロッパでは…記者「フランスのお隣、ベルギーのガソリンスタンドなんですが、給油しているのはほとんどがフランスから来た人たちです」フランスでは1リットルの価格が日本円で375円と普段より70円以上も上昇。ところが、隣国のベルギーは政府と業界団体が上限価格を決めているため、50円ほど安く販売されています。このため、少しでも安い国へと向かう「国境越え給油」が起こっているのです。