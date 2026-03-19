当て逃げ事故を起こしたことから、「白タク」営業が発覚しました。畠山茂容疑者（68）は17日夜、東京・板橋区で、営業許可が無いにも関わらず、車に男性客を乗せて送り代金を受け取るいわゆる「白タク」行為をした疑いがもたれています。畠山容疑者が1月、千代田区内で当て逃げ事故を起こしたことから警視庁が捜査していたところ、白タク行為が判明したということです。畠山容疑者は、都営三田線の西台駅を中心に白タク営業を行い