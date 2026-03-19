俳優の高岡蒼佑（44）が19日までにインスタグラムを更新。自身の恩人が亡くなったことを報告し、追悼した。高岡は「#恩人」とのハッシュタグを付けた投稿で、「16歳の時に住む家もなかった自分を、何も聞かずに受け入れてくれて、店を辞める時も快く送り出してくれて、何十年経っても氣にかけてくれていた店長が旅立ちました」と切り出し、飲食店で恩人の男性と撮した写真を複数アップ。「ファンの方はこの店を知ってくれてる人も