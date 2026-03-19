「今回もぐるぐる巻きに。初めてこれ見たとき、よほどスーツケース汚したくないんだなぁと思ってたけど、万が一荷物に麻薬とか入れられて入国で捕まったりでもしたら、海外はマジで極刑だからみんなこうしてるんだと知って以来やってる。」【写真】「命を守るラッピング」がこれこんなポストをされたのは、りの海外ノマドフリーランス（@ririririnotan）さん。投稿された写真には、透明のフィルムで何重にもラッピングされたスーツ