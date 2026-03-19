サカナクションの名曲『新宝島』を、独特の脱力感で合奏する動画がInstagramで大きな反響を呼んでいる。【動画】山口一郎さんも「ええなぁ。」公認の演奏を聞く動画では、サングラスをかけたメンバーたちが、おもちゃのような楽器を手に持ち、原曲の特徴的なリズムに合わせてシュールに体を横揺れさせながら演奏を披露。その絶妙な脱力感と、スライドホイッスルによる気の抜けたメロディが「クセになる」と話題になり、再生回数は6