「【本屋大賞コーナー】「本屋大賞ノミネート作が10冊セットで売ってたらいいのに！」と思ったことはありますか？当店、やってみました!!背表紙が両サイドから見えるように、オリジナル窓付き紙袋を作成！おまけもつけています（詳細写真2枚目）紙袋のままレジにお持ちくださいTM」【写真】こんなふうに、本の背表紙が見えますこんな文言とともに、紀伊國屋書店武蔵小杉店（神奈川県川崎市）が本年度の「本屋大賞」全候補10作の背