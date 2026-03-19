元NMB48で歌手の山本彩さんは3月18日、自身のInstagramを更新。ボアカラーのレザージャケットにウエスタンブーツを合わせた私服姿を披露しました。【写真】山本彩の美脚コーデコーデショット公開山本さんは「最近物欲がすごいです誰か代わりにこの物欲もらってください(？)」とコメントを添え、自身の写真を5枚載せています。ボアカラーのオーバーサイズレザージャケットにチェックシャツ、ショートパンツ、ウエスタンブーツを組