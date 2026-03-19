炎天下でも自動的に熱を吸収し、常に涼しさを保つ服があったら…。まるでSF映画のようだが、北京大学材料科学・工程学院の鄒如強（ゾウ・ルーチアン）教授のチームはそれを現実のものにした。関連成果はこのほど学術誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。光明日報が伝えた。この技術の立役者は、「相変化材料（PCM）」と呼ばれる不思議な物質だ。スマートウェアやパーソナル熱管理の分野において、PCMは革新的な熱管理