「0歳の赤ちゃんに銀行口座なんて、早すぎるのでは？」と思うかもしれません。しかし、親戚からのお祝い金やお年玉など、子ども名義のお金は意外と早くから集まり始めるものです。これらを「とりあえず」で親の口座に混ぜてしまうと、生活費とうっかり混ざって使ってしまうことも……。早いうちに専用の口座を準備しておけば、お子さまの大切な資産をしっかり管理できます。今回は、子どもの未来を支える「はじめての通帳」にぴっ