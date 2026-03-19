NHKは3月19日、2026年秋放送予定の連続テレビ小説『ブラッサム』（石橋静河主演）の新たな出演者を発表した。【写真】1980年代の主人公を演じる加賀まりこ公私に渡り、主人公で作家の葉野珠を支え続けた、秘書・藤川優子役に松たか子さん。松さんは連続テレビ小説初出演。1980年代の珠を演じるのは加賀まりこさん。連続テレビ小説115作目となる『ブラッサム』は、大正から平成まで激動の時代を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇