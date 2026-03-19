ユーザーが選びやすい「グレード体系」へと刷新マツダは2026年3月19日、クロスオーバーSUV「MAZDA CX-80（マツダ シーエックス エイティ、以下CX-80）」の商品改良（一部改良）を実施しました。同日より発売されます。マツダは新世代の「ラージ商品群」として、「MAZDA CX-60」「MAZDA CX-70」「MAZDA CX-90」、そしてCX-80の全4車種を、2022年より順次グローバルで展開しています。【画像】超カッコいい！ これがマツダの最上