よりスポーティで使いやすくなった新クロスオーバーSUVマツダは2026年3月19日、クロスオーバーSUV「CX-60」に一部改良を施し発売しました。 今回の改良では、利便性の向上や安全装備の追加が行われ、より幅広いユーザーのニーズに応える仕様となっています。【画像】超カッコイイ！ これがマツダのクロスオーバーSUV新「CX-60」です！ 画像で見る（30枚）CX-60は、マツダのラージ商品群として展開されている2列シートのクロ